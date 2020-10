A carregar o vídeo ...

Paulo Futre estava em estúdio no programa 'Liga D'Ouro', da CMTV e a trocar mensagens com José Mourinho. O assunto era a mudança de Vinícius do Benfica para o Tottenham. O comentador da CMTV e colunista de Record revelou o estado de espírito do treinador português com a contratação do avançado.