Futuro jogador do FC Porto agredido no último jogo antes de viajar para Portugal

Futuro jogador do FC Porto - chegará para a equipa B, no início da próxima semana -, João Peglow esteve envolvido esta quinta-feira num momento de tensão no jogo do Internacional com a Chapecoense. Tudo aconteceu já na fase final do encontro, quando o jogador da turma gaúcha, que naquele momento estava a aquecer, decidiu tocar a bola para perder tempo. Bruno Silva não gostou, deu-lhe uma forte rasteira e provocou... o caos. Como consequência, Bruno Silva foi expulso, tal como Danilo Fernandes e Caio Vidal.