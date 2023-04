A carregar o vídeo ...

Oscar Cardozo esteve em evidência pelo Libertad e mostra estar aí para as curvas aos 39 anos. O melhor marcador estrangeiro da história do Benfica brilhou ante o Cerro Porteño com quatro golos antes... do intervalo! Um deles, de penálti, ficou na retina por ter fuzilado autenticamente o guarda-redes Jean.