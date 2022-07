Gabi Milito é expulso, 'distribui' socos pela equipa técnica adversária e acaba a noite detido

A carregar o vídeo ...

Gabriel Milito, treinador do Argentinos Juniors e antigo jogador do Barcelona, foi expulso na sexta-feira, durante o encontro entre o Central Córdoba e o Argentinos Juniors, depois de ter proporcionado uma calorosa discussão com um dos elementos da equipa técnica adversária.

O ex-internacional argentino, irmão do antigo avançado Diego Milito, viu o cartão vermelho ainda na primeira parte do encontro (38'), mas a expulsão não o impediu de continuar com o 'caos instalado', tendo distribuído alguns socos em vários elementos do staff técnico do Central Córdoba, motivo pelo qual acabou por ser detido.