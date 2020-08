A carregar o vídeo ...

Rafinha aceitou a proposta do Olympiacos e despediu-se do Flamengo rumo à Grécia e reforçar o plantel às ordens de Pedro Martins. Na hora ed dizer adeus, o lateral recebeu o apoio dos companheiros com quem venceu o Brasileirão e a Libertadores e não aguentou as lágrimas...