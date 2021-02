A carregar o vídeo ...

Gabigol aproveitou as comemorações do título do Flamengo para enviar um recado a Thiago Galhardo, jogador do Internacional de Porto Alegre que no mês passado apareceu num direto online com os dedos no nariz, um gesto que muitos adeptos do Flamengo interpretaram como uma ofensa dirigida ao clube carioca. Veja a resposta do avançado do 'Fla'. (Vídeo Twitter)