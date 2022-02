A carregar o vídeo ...

Gabigol fez diante do Audax Angra, na 5.ª jornada do campeonato estadual do Rio de Janeiro, o 150.º jogo com a camisola do Flamengo, num encontro em que até marcou um golo. No final da partida, o avançado disse que pensava sobre o atual momento da equipa treinada por Paulo Sousa. (Vídeo Flamengo)