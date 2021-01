A carregar o vídeo ...

As coisas não correm da melhor forma ao Flamengo por estes dias e na imprensa corre o rumor que dentro do balneário o ambiente não é o melhor. Gabigol foi confrontado numa conferência de imprensa com o tema e riu-se, assegurando que não ninguém no grupo "faz panela" (conspirações). (Vídeo Twitter)