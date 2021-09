Gabigol em tenso 'bate boca' com Scolari

A carregar o vídeo ...

O Flamengo derrotou esta madrugada o Grémio e apurou-se para as meias-finais da Copa do Brasil, mas o encontro não foi isento de polémica e tensão. Ainda antes de Pedro bisar (e ditar o 2-0 final), o jogo ficou marcado por um bate boca intenso entre Gabigol e Luiz Felipe Scolari, que apenas foi travado pela intervenção dos jogadores de ambas as equipas. Gabigol acabou substituído e acabou precisamente o seu substituto (Pedro) a resolver o jogo.