A atual edição da Libertadores tem Gabriel Barbosa como o maior marcador. O avançado do Flamengo conta com 10 golos apontados até ao momento e pode não ficar por aqui até porque no dia 27 do próximo mês há mais um jogo, este a valer o título da presente época, frente ao Palmeiras de Abel Ferreira. Recorde todos os golos do brasileiro na prova. [Vídeo: OneFootball]