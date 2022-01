A carregar o vídeo ...

Recém-chegado ao Brasil para dar início à sua nova etapa na carreira, Paulo Sousa deslocou-se esta sexta-feira ao Ninho do Urubu para conhecer as instalações do seu novo clube, o Flamengo. No interior, à espera de conhecer o treinador português, estava Gabigol, que aproveitou para cumprimentar Paulo Sousa e trocar algumas impressões. [Vídeo: Flamengo]