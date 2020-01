Gabriel Jesus despediça penálti em lance que promete dar que falar

A carregar o vídeo ...

Cedido pelo Manchester United ao Sheffield United até final da época, Dean Henderson vai brilhante diante do rival Manchester City, numa atuação na qual colocou como cereja no topo do bolo o penálti travado a Gabriel Jesus. O 'problema' é visto como irregular, já que o jovem estava (bem) adiantado na hora do remate do brasileiro. Uma situação que nem o VAR detetou e que está a dar muito que falar em Inglaterra...