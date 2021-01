A carregar o vídeo ...

Gabriel Jesus, jogador do Manchester City que jogou no Palmeiras, celebrou de forma bem efusiva a vitória do Verdão na Taça Libertadores. E ainda deixou, em jeito de brincadeira, uma provocação a Neymar, ou não tivesse o avançado do PSG sido formado no Santos, o clube derrotado hoje na final pela equipa de Abel Ferreira... (Vídeo Twitter)