Continua a má fase do Valencia, este sábado agravada por uma pesada derrota em casa do Getafe, por 3-0. Mais um resultado negativo, mais contestação aos jogadores, isto num clube que passou de lutar pela Champions para tentar fugir à descida. Gabriel Paulista, no clube desde 2017, foi questionado sobre esta fase e não conseguiu conter a emoção.