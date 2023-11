Gala das Campeãs está a chegar: Sérgio Krithinas explica todos os detalhes no 'Manhã CM'

A carregar o vídeo ...

O desporto feminino vive o melhor momento da sua história. Para marcar o momento, o nosso jornal lança a 1.ª edição da Gala das Campeãs Record. Um evento que reúne a família do futebol feminino para celebrar e reconhecer as melhores atletas da última época dos campeonatos nacionais de futebol e futsal. Uma noite repleta de prémios, convidados e muitos momentos especiais como explicou Sérgio Krithinas, diretor-adjunto de Record, no 'Manhã CM' desta segunda-feira