Enorme confusão no Galitos-Barreirense: suplentes foram... todos expulsos

A carregar o vídeo ...

O Galitos-Barreirense (83-88), dérbi do Barreiro entre duas formações da Proliga que aspiram subir ao principal escalão do basquetebol português, ficou marcado por uma autêntica batalha campal durante o 3.º quarto. Tudo aconteceu quando Tamyrik Fields afundou na cara de Daniel Margarido, jogador do Barreirense, que não gostou e deu uma chapada ao atleta norte-americano do Galitos. A partir daí, gerou-se enorme confusão, com os bancos a saltarem para dentro de campo no sentido de separar os restantes atletas. Como os suplentes não podem entrar sem autorização, acabaram todos expulsos e, dessa forma, não houve mais substituições até ao final do encontro...