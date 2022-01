Galitos-Barreirense envolto em polémica: imagens mostram banco dos visitantes vazio

A carregar o vídeo ...

O Galitos-Barreirense (83-88), dérbi do Barreiro entre duas formações da Proliga que aspiram subir ao principal escalão do basquetebol português, está envolto em polémica. Tudo teve origem num lance no 3.º quarto , quando Tamyrik Fields (Galitos) afundou na cara de Tiago Margarido (Barreirense), provocou o adversário e acabou agredido, tentando ripostar. De imediato, os bancos saltaram para dentro de campo no sentido de acalmar mas, como consta nas regras, jogadores suplentes não podem invadir o terreno. Resultado: todos os suplentes foram expulsos, com exceção de um de cada lado. E aqui começa a polémica, pois imagens amadoras mostram que o banco do Barreirense estava totalmente vazio durante um momento da confusão.