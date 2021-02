Ganês levou joelhada na cara, acabou no hospital e árbitro assinalou falta contra

A carregar o vídeo ...

O encontro entre Marrocos e Gana, da CAN de Sub-20, ficou marcado por um lance que tem dado que falar nas redes sociais ocorrido já na fase final da partida. Lançado aos 86 minutos, o ganês Samson Agyapong foi atingido pouco depois com uma joelhada no rosto por um adversário na sequência de um lance aéreo, acabou por perder os sentidos e teve de ser levado para o hospital. No meio disto tudo, o que também está a dar que falar na imprensa local é o facto de o árbitro ter marcado falta... contra o Gana.