Gareth Bale e os tempos conturbados no Real Madrid: «Já tive 80.000 pessoas a assobiarem-me...»

O facto de os adeptos assobiarem constantemente um jogador faz com esse mesmo atleta não consiga demonstrar todo o seu valor e ter, cada vez mais, dificuldades em melhorar o seu jogo. Foi esta a mensagem que Gareth Bale quis, esta quinta-feira, passar em entrevista a Erik Angers Lang, no YouTube. O extremo galês abordou o seu período conturbado no Real Madrid e confessou: "Já tive 80.000 pessoas a assobiarem-me só porque não estava a jogar bem..." [Vídeo: Omnisport]