Gareth Southgate sobre Greenwood e Phil Foden: «Está claro que houve quebra do protocolo»

A carregar o vídeo ...

O selecionador de Inglaterra, Gareth Southgate, confirmou esta segunda-feira que Mason Greenwood e Phil Foden não viajam para a Dinamarca, onde a seleção inglesa tem encontro referente à Liga das Nações, devido a quebra do protocolo imposto devido à pandemia de Covid-19. Segundo avançou hoje a imprensa islandesa, Greenwood e Phil Foden terão estado com duas mulheres na Islândia , quando deveriam manter-se em isolamento. Gareth Southgate diz que o caso está a ser averiguado mas que "está claro que houve quebra do protocolo"