Gargalhadas e muita farinha: o hilariante desafio dos gémeos Fábio e Rafael da Silva

Fábio e Rafael da Silva são provavelmente os gémeos mais conhecidos do futebol mundial e também... os mais divertidos.

Formados no Fluminense, rumaram juntos ao Manchester United em 2008 e atualmente jogam em França. Apesar de estarem em equipas diferentes (Fábio no Nantes e Rafael no Lyon) os manos brasileiros não perdem a química nem o bom humor que os carateriza e protagonizaram este hilariante desafio que decidiram partilhar com os fãs nas redes sociais. [Vídeo: Instagram]