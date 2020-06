A carregar o vídeo ...

Gaizka Garitano, treinador do Athletic Bilbao, perspetivou "um jogo difícil" diante do Atlético Madrid, de João Félix, na retoma do campeonato espanhol. O técnico de 44 anos referiu ainda que, apesar da dificuldade dos colchoneros, que a sua equipa não é, nem será, "um adversário fácil" para ninguém. [Vídeo: Omnisport]