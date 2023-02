Garrafa arremessada das bancadas passou perto de Schmidt: treinador do Benfica atirou-a de volta

A carregar o vídeo ...

Pouco depois do segundo golo de João Mário, Roger Schmidt viu uma garrafa arremessada das bancadas do Estádio do Vizela passar muito perto da sua cabeça. O treinador do Benfica pegou na mesma e atirou-a de volta aos adeptos vizelenses. Logo em seguida, seria expulso e faria o gesto do resultado da partida na direção dos adeptos da casa , algo que justificou por ter sido provocado