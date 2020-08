Gary Lineker revela o segredo de Sterling para derrotar o Real Madrid

A carregar o vídeo ...

Gary Lineker revelou esta sexta-feira, durante o período de análise ao Manchester City-Real Madrid, um dos truques que fez Raheem Sterling superar-se diante dos merengues. De acordo com o comentador da BT Sport, o jogador dos citizens pediu as imagens do jogo com o Tottenham, da temporada passada, por querer voltar a viver a sensação de perder e o que isso significava. O efeito foi de tal forma positivo, que não só conseguiu vencer como até marcou um golo, o seu 100.º com a camisola blue.