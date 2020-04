Gary Neville aceita o desafio do... papel higiénico

A carregar o vídeo ...

Gary Neville, antiga estrela do Manchester United e da seleção inglesa, aceitou o desafio do papel higiénico, que consiste, basicamente, em dar toque com um dos produtos que chegou a esgostar nas prateleiras dos supermercados no início do do confinamento profilático: um rolo de papel higiénico. A origem do desafio é totalmente desconhecida - tal como a corrida desenfreada a este produto - mas o desafiado de Gary Neville é conhecido. Paul Scholes, companheiro de Neville, quer na seleção quer no Manchester United. Divirta-se, pois ainda há formas divertidas de cumprir o isolamento social.