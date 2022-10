Gary Neville é ignorado por Ronaldo e tem esta divertida conversa com Roy Keane e Micah Richards

A carregar o vídeo ...

Cristiano Ronaldo cumprimentou os comentadores televisivos antes do jogo do Manchester United com o West Ham - muitos deles foram seus companheiros de equipa - mas, à semelhança do que, em agosto deste ano. Micah Richards, também ele antigo futebolista, partilhou nas redes sociais uma hilariante conversa com Neville e Roy Keane (que nunca criticou o português) sobre o sucedido. (Vídeo Instagram/Sky Sports/Micah Richards)