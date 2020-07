Gasly: «Cheira-me a churrasco vindo da parte de trás do carro»

A carregar o vídeo ...

As mudanças na Formula 1 nos últimos tempos permitiram aos fãs terem maior acesso ao que se diz no interior dos cockpits e são várias as vezes em que são 'libertadas' tiradas originais dos pilotos. Esta sexta-feira, por exemplo, o francês Pierre Gasly protagonizou uma frase caricata durante um dos treinos para o GP da Hungria, quando reportou a existência de cheiro a fogo vindo da parte de trás do seu AlphaTauri.