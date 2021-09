Gato cai de bancada e é salvo por adeptos nos Estados Unidos

A carregar o vídeo ...

O encontro entre os Miami Hurricanes e os Appalachian State Mountaineers, dos campeonatos universitários de futebol americano, realizado este sábado no Hard Rock Stadium, ficou marcado por uma situação assustadora que poderia ter acabado numa tragédia. Tudo sucedeu quando um gato, sem se saber bem como, apareceu pendurado numa das bancadas superiores do estádio.



O felino tentou agarrar-se como pôde, mas as suas garras cederam e acabou por cair a uma altura de cerca de 15 metros. A queda foi assustadora (basta ouvir o barulho que se fazia no estádio), mas vários adeptos juntaram-se para o agarrar e salvar, com o recurso a uma bandeira norte-americana, que há vários anos é levada para todos os jogos por Craig Comer, um detentor de lugar anual no estádio que por estes dias é um herói.