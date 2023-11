A carregar o vídeo ...

Gavi esteve esta manhã no ginásio da equipa do Barcelona e foi recebido com abraços, palavras de incentivo e aplausos por parte dos companheiros de equipa. O jovem médio, de 19 anos, sofreu umano jogo da seleção espanhola, terá de ser operado e vai falhar o resto da época. (Vídeo Barcelona/Twitter)