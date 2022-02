A carregar o vídeo ...

Gedson Fernandes brilhou nesta jornada do campeonato e logo na casa do Galatasaray. O internacional português ex-Benfica abriu o ativo aos 8 minutos para o Rizespor com um livre direto de ângulo 'impossível' quando todos pensavam que haveria um cruzamento para a área. Os comentadores turcos ficaram rendidos ao médio luso.