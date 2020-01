A carregar o vídeo ...

Gedson foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Tottenham e vai trabalhar às ordens do técnico José Mourinho por empréstimo do Benfica. O jovem médio teve um dia com uma agenda preenchida, desde os testes médicos à assinatura do contrato, além das primeira palavras aos meios de comunicação do clube londrino. [Vídeo: Twitter Tottenham Hotspur]