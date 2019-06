A carregar o vídeo ...

Diego Simeone convenceu Gelson Martins a assinar pelo Atlético Madrid com uma mensagem detalhando o que esperava do jogador português. No entanto, nem tudo correu como planeado. O extremo lamentou a mudança de posição em campo e confessou-se desiludido. E a decisão já está tomada: "Não quero regressar ao Atlético Madrid". [Entrevista: David Novo/Imagem: Paulo Calado]