Gelson Martins entusiasmado com o momento do Sporting: «Vai ser uma surpresa»

Gelson Martins não escondeu o entusiasmo com o momento de forma do Sporting, que ocupa o primeiro lugar do campeonato. Ora, o ex-avançado dos leões, que atualmente representa o Monaco, sublinha que a sua antiga equipa tem a obrigação de lutar com os rivais Benfica e FC Porto e até deixa subentendido que algo grandioso pode acontecer para a turma de Alvalade. [Vídeo: parceria entre a Ligue 1 e a Eleven Sports]