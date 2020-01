A carregar o vídeo ...

Juan Miguel Callejón, irmão gémeo do avançado do Nápoles, José María Callejón, está de saída do Bolívar, da liga colombiana, e deparou-se com um pequeno adepto que lhe pediu em lágrimas, e de joelhos, que não deixe o clube. O jogador emocionou-se, ofereceu-lhe a camisola e saiu a chorar... (Vídeo Twitter)