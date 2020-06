A carregar o vídeo ...

Depois de ter ajudado um grupo de 200 trabalhadores africanos que dormiam nas ruas de Barcelona alugando um prédio em Lérida e pagando todas as despesas de alojamento, Keita Baldé continua a mostrar toda a sua generosidade e desta vez enviou roupas para os elementos do grupo. As imagens foram partilhadas por um dos migrantes a dar conta do nobre gesto do avançado senegalês do Monaco.