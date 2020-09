A carregar o vídeo ...

Costuma dizer-se que 'quem sai aos seus não degenera' e este vídeo partilhado por Iker Casillas nas redes sociais prova isso mesmo. Com apenas 4 anos, Lucas, o filho mais novo do antigo guarda-redes espanhol do FC Porto com Sara Carbonero, já brilha entre os postes. [Vídeo: Instagram]