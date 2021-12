Genial ou infantil? Jogada de laboratório de equipa japonesa já é um fenómeno da internet

A carregar o vídeo ...

O momento decorreu durante uma partida do Campeonato Nacional de Futebol das Escolas Secundárias no Japão e muito rapidamente tornou-se viral na Internet. Os jogadores do Takagawa Gakuen preparavam-se para cobrar um pontapé de canto quando, de repente, cinco jogadores formam uma roda, dão as mãos e começam a saltar de um lado para o outro. A verdade é que esta jogada de laboratório (infantil ou genial, decida) baralhou por completo os jogadores adversários, que ficaram sem saber como fazer a marcação individual e acabaram... por sofrer um golo.