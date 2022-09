«Genialidade tática»: a reação dos argentinos a esta jogada na estreia de Enzo Fernández pela seleção

A carregar o vídeo ...

Enzo Fernández estreou-se na madrugada deste sábado pela seleção da Argentina, na vitória da albiceleste frente às Honduras, num particular. O médio do Benfica entrou aos 64 minutos e, cinco minutos depois, recuperou a bola que terminou no bis de Messi e no 3-0 final. Uma atitude que é considerada pelo jornal argentino 'Olé' uma "genialidade tática" de Enzo. [Vídeo: Argentina Gol]