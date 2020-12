George Russell vs Valtteri Bottas: descubra as diferenças

A carregar o vídeo ...

Com Lewis Hamilton de fora por ter testado positivo à Covid-19, a Mercedes escolheu George Russel para ocupar a vaga do campeão mundial no GP de Sakhir e formar dupla com Valtteri Bottas. O jovem piloto britânico, que vinha dando grandes indicações na Williams, mostrou estar á altura do desafio e arrasou a concorrência nos treinos livres desta sexta-feira , incluindo o próprio companheiro de equipa. [Vídeo: Twitter Fórmula 1]