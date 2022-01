Georgina e o 1.º jantar com Ronaldo: «Já tinha comido duas horas antes mas voltei a jantar...»

A carregar o vídeo ...

Georgina Rodríguez partilhou através da conta pessoal de Instagram um excerto do documentário 'Soy Georgina', que estreia na quinta-feira, onde é recordada a primeira refeição conjunta com Cristiano Ronaldo. "Ele disse-me: 'Queres vir jantar comigo?' Já tinha jantado duas horas antes, mas voltei a jantar como uma senhora", disse a modelo espanhola que também lembrou o "momento único" ocorrido a caminho do restaurante, quando as mãos de ambos se juntaram. "Senti como se aquelas mãos tivessem estado comigo muitas vezes. Encaixavam na perfeição", garantiu Georgina.