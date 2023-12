Gerard Moreno marcou, dedicou golo às filhas e acabou a ver... cartão amarelo

A carregar o vídeo ...

Esta quinta-feira, diante do Rennes, Gerard Moreno abriu o marcador a favor do Villarreal e, na hora de celebrar, voltou-se para uma das câmaras que por ali estava e dedicou o golo às suas filhas, com dois gestos: primeiro colocou as mãos nas orelhas e, em seguida, enviou um beijo naquela direção. O árbitro não gostou e, de forma surpreendente, deu cartão amarelo ao avançado, que não escondeu a sua estupefação, tanto naquele momento como após a partida. "Nem sei explicar. Celebro sempre assim. Nunca falto o respeito aos adeptos rivais. É para as minhas filhas, elas ficam muito contentes quando me lembro delas num momento de felicidade. Espero que o vejam e que me tiram este cartão, porque é ridícula", considerou. (Vídeo: Movistar)