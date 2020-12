A carregar o vídeo ...

O Rangers venceu esta quinta-feira o Lech Poznan, por 2-0, e qualificou-se para os 16 avos-de-final da Liga Europa no 1.º lugar do grupo D. Steven Gerrard não podia estar mais satisfeito no final, mas não esqueceu o empate (2-2) com o Benfica, na Escócia, um jogo que considera que a sua equipa devia "ter vencido". [Vídeo: BT Sport]