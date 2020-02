Gerson agradece a Jorge Jesus e tira sorriso ao treinador português

A carregar o vídeo ...

Após a conquista da Supertaça Sul-Americana, Gerson surgiu na conferência de imprensa ao lado de Jorge Jesus. "Primeiro quero agradecer a Deus, depois ao mister que foi pessoa fundamental, que fez o máximo esforço para me trazer. Desde o primeiro dia que ele me ligou, que fiquei muito animado, sempre me passou confiança. Tenho um carinho muito especial por ele e sempre que puder dar alegria a gente vai trabalhar para que tudo saia bem", afirmou o médio de 22 anos.