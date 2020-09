Mourinho solidário com pedido especial de jornalista

A carregar o vídeo ...

José Mourinho, treinador do Tottenham, foi surpreendido com um pedido especial de um jornalista da Macedónia do Norte, na conferência de imprensa de antevisão ao confronto dos 'Spurs' com o Shkendija a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa. O jornalista pediu para tirar uma fotografia com o treinador português para poder colocar junto da campa do seu pai, que faleceu recentemente, e que era um fã de José Mourinho.