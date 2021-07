Gesto de Vettel apaixona: depois da prova foi apanhar o lixo das bancadas de Silverstone

A carregar o vídeo ...

Sebastian Vettel foi um dos pilotos que correu este domingo no GP da Grã-Bretanha , em Silverstone, mas, no final da corrida, foi o único a ter este gesto que, diga-se, não se vê todos os dias. O alemão, que desistiu à 40.ª volta da prova, apanhou o lixo deixado nas bancadas do traçado inglês. A iniciativa partiu de um grupo de fãs do piloto da Aston Martin, que se juntou a ela sem problemas. O momento foi registado em vídeo por um dos apoiantes de Vettel, quatro vezes campeão do mundo de Fórmula 1. [Vídeo: Twitter FormulaNerds]