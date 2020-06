A carregar o vídeo ...

Kun Agüero soube que um jovem argentino estava a fazer uma transmissão na internet, com vista a angariar dinheiro para os tratamentos do pai, que sofre de cancro nos pulmões, e resolveu ajudar. O jogador do Manchester City entrou na transmissão e ofereceu 500 dólares (cerca de 450 euros), para grande alegria do jovem e da sua mãe.