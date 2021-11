Giannis marcou 47 pontos na vitória dos Bucks sobre os Lakers: estes foram alguns dos melhores

A carregar o vídeo ...

Num duelo entre duas equipas cujo início de temporada está longe do esperado, os Milwaukee Bucks, campeões em título, receberam e bateram os Los Angeles Lakers na última madrugada, por 109-102 . E Giannis Antetokounmpo, estrela dois Bucks, esteve intratável, ao anotar 47 pontos. O grego tornou-se no quinto jogador das últimas 20 épocas a marcar mais de 45 pontos com 75% de eficácia nos lançamentos de campo e nos lances livres. [Vídeo: Twitter NBA]