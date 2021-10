A carregar o vídeo ...

Já aqui mostrámos vídeos de campeonatos de bofetadas e agora temos mais um vídeo para exibir, uma vez mais com o brasileiro Zuluzinho, um ex-lutador do UFC, em destaque. O mais recente aconteceu no fim de semana, na Polónia, onde o brasileiro até perdeu os sentidos ao levar uma bofetada certeira de Karol "Bula" Filasinski.