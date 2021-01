Gigante da 'Guerra dos Tronos' deixou o culturismo e lançou-se no mundo do boxe

A carregar o vídeo ...

Depois das façanhas no mundo da força - nomeadamente com os recordes do peso morto - mas também no culturismo, o islandês Hafthor Bjornsson decidiu mostrar as suas qualidades também nas artes marciais, ao estrear-se este fim de semana no boxe. Diante do boxeur profissional Steven Ward, num duelo de exibição no Dubai, 'A Montanha' de Guerra dos Tronos mostrou qualidades que lhe permitiram alcançar um empate.