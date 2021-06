A carregar o vídeo ...

Senegalês tal como Sadio Mané, Tacko Fall segue atentamente os sucessos do compatriota no Liverpool e este sábado, nas redes sociais, até se ofereceu aos reds. Com um vídeo no qual surge a dar toques e, depois a rematar, o gigante de 2,26 metros dos Boston Celtics marcou Mané e Virgil Van Dijk e deixou a mensagem: "Hey, se precisarem de um avançado este verão é só dizer".